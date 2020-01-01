تقارير: ياسر الرميان يقترب من تملك نادي نيوكاسل الإنجليزي

السعودية تقترب من تملك نادي نيوكاسل الإنجليزي.

أكدت تقارير صحفية بريطانية، على أن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اقترب من الاستحواذ على نسبة كبيرة من ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي، خلال فترة الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن الصندوق السيادي السعودي، أنهى صفقة الاستحواذ مع نادي نيوكاسل الإنجليزي، حيث سيتم الإعلان الرسمي بعد موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على تغيير الملكية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيستحوذ على نسبة 80% من ملكية نادي نيوكاسل، بصفقة اقتربت من 300 مليون جنيه إسترليني.

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وبذلك يكون الصندوق السعودي مشاركًا أماندا ستافيلي رئيسة شركة PCP بنسبة 10% من أسهم النادي، وتذهب الـ10% الأخرى إلى الشقيقين ديفيد وسايمون روبين.

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ووصفت الصحيفة البريطانية، ياسر الرميان، بأنه أحد رجال المال والأعمال الأوفياء في المملكة العربية السعودية، حيث يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أرامكو، ومحافظًا للصندوق السيادي السعودي.

ومن المقرر أن يرحل مايك أشلي عن رئاسة نادي نيوكاسل، بعد 13 عامًا من تملك النادي، حيث يترك النادي وهو يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.