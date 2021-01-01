تقارير .. مانشستر يونايتد يحدد بديل سانشو

مانشستر طارد سانشو طويلاً دون نجاح

ربطت تقارير في الإعلام الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ونجم وولفرهامبتون الشاب البرتغالي بيدرو نيتو كتدعيم مستقبلي للفريق بدلاً من صفقة جادون سانشو المعقدة.

وحاول يونايتد على مدار العام الماضي وسابقه التعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند الإنجليزي الشاب ولكن مطالب النادي الألماني المادية المرتفعة أفسدت الصفقة.

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وقالت "صن" إن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، معجب بلاعب وولفز الشاب بعد تألقه في البريميرليج بالشهور الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سبق له الخضوع لتجارب مع مانشستر يونايتد في 2016 عندما كان لاعباً في صفوف براجا البرتغالي، ولكن لم يقنع بالاختبارات.

وأضاف التقرير أن قيمة اللاعب البالغة 50 مليون جنيه استرليني أقل من المبلغ الذي يتعدى 100 مليون جنيه استرليني الذي يطلبه دورتموند لبيع سانشو، وبالتالي يشجع يونايتد على إتمام الصفقة.

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نيتو انتقل من براجا إلى لاتسيو ولكن فشل في التأقلم مع الكرة الإيطالية، لينضم مقابل 16 مليون جنيه استرليني لوولفرهامبتون ويتألق بصفوفه.

ولعب الجناح البرتغالي الشاب 30 مباراة بكل المسابقات مع وولفز الموسم الحالي وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.