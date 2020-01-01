تقارير: كريم الأحمدي يطلب من الاتحاد 2 مليون دولار

لاعب الاتحاد أخبر زملائه بأنه سينهي مشواره الكروي مع ناديه السابق.

اقترب المغربي كريم الأحمدي، من إنهاء علاقته مع نادي الاتحاد السعودي، حيث يستعد للعودة إلى جدة خلال الأيام القادمة، من أجل الحصول على كامل مستحقاته المتأخرة، قبل نهاية عقده بأيام.

الأحمدي انضم لصفوف نادي الاتحاد في يوليو 2018 لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، ليقدم مستويات مميزة رفقة العميد خلال الموسمين الماضي والحالي.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن الأحمدي سيطلب من إدارة الاتحاد الحصول على باقي مستحقاته المتأخرة، والبالغة 7.5 مليون ريال سعودي "2 مليون دولار"، لتنتهي العلاقة بين الطرفين.

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كما أكدت الصحيفة على أن كريم الأحمدي أبلغ زملائه بالفريق، بأنه إذ لم يجدد عقده مع الاتحاد، سيختتم مشواره الرياضي رفقة فريق فينورد روتردام الهولندي، الذي قدم معه مواسم رائعة.

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كريم الأحمدي لن يتحدث إعلاميًا عن مشواره مع الاتحاد، وتجربته في الملاعب السعودية، حتى ينتهي عقده رسميًا رفقة العميد.

جاء ذلك بعدما نشر الأحمدي صورة قديمة له رفقة فريق فينورد الهولندي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حظيت تفاعل كبير من جانب جماهير النادي.