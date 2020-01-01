تقارير فرنسية: الهلال قرر عدم التجديد للبرازيلي إدواردو

هل سيرحل إدواردو عن الهلال.

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن نادي الهلال السعودي، لن يجدد عقد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، ليرحل اللاعب عن الزعيم بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، ليدخل الفترة الحرة حاليًا، ويستطيع التوقيع لأي فريق، دون الرجوع إلى ناديه.

وأشارت صحيفة "سوكر لينك" الفرنسية، إلى أن إدواردو الذي انضم لصفوف نادي الهلال عام 2015، يقضي موسمه الأخير مع الزعيم، وسيرحل بنهاية الموسم.

الصحيفة الفرنسية أكدت على أن إدواردو أصبح أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافًا في تاريخ نادي الهلال، وستنتهي مسيرته مع نادي العاصمة السعودية، بعد 5 أعوام.

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وشارك إدواردو مع الهلال في 147 مباراة، استطاع خلالها تسجيل 71 هدفًا، كأكثر لاعب أجنبي يسجل في تاريخ الزعيم.

وتبلغ قيمة إدواردو صاحب الـ30 عامًا السوقية، مبلغ الـ6 ملايين يورو حاليًا، نظرًا للمستويات الكبيرة التي قدمها رفقة الهلال المواسم الماضية.

كارلوس إدواردو شارك مع الهلال في كأس العالم للأندية الأخيرة، ويعد هداف الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.