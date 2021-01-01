تقارير .. فالفيردي رفض العودة لناديه السابق هذا الموسم

مواجهة منتظرة بين بيلباو وبرشلونة الليلة

يستعد مارسيلينو جارسيا للظهور للمرة الأولى كمدرب لأتلتيك بيلباو، مساء اليوم، الأربعاء أمام برشلونة في الدوري الإسباني، ولكن الأمور كانت ستكون مختلفة تمامًا بسبب إرنستو فالفيردي.

المدرب الأسبق لبرشلونة رحل عن تدريب الفريق الكتالوني بمنتصف الموسم الماضي، بسبب اهتزاز النتائج وخسارة كأس السوبر الإسباني.

فالفيردي لم ينتقل لأي فريق آخر منذ هذا الوقت، حيث يقضي الفترة الحالية من دون عمل بعد إقالته من برشلونة.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن محاولة بيلباو للتعاقد مع فالفيردي هذا الموسم قبل قدوم مارسيلينو، لكنه رفض هذه الفكرة.

وأوضحت أن فالفيردي كان الخيار الأول لإدارة بيلباو، نظرًا للخبرة التي يمتلكها في الدوري الإسباني وبالنادي كذلك، حيث سبق أن دربه قبل الانتقال إلى برشلونة في يوليو 2017.

وكان فالفيردي قد كشف مؤخرًا عن عشقه لركوب الدراجات خلال فترة الراحة من التدريب، مؤكدًا أنه لا يخطط للعودة مرة أخرى إلا من خلال العرض المناسب.

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يذكر أن صاحب الـ56 سنة سبق أن قام بتدريب بيلباو في 2013 ورحل عن الفريق في 2017 بعد 213 مباراة مع النادي الباسكي، وانتقل بعدها إلى برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني مرتين بالإضافة للقب كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.