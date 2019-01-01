تقارير – رينار يرحل عن المنتخب المغربي عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية

رحلة رينار مع أسود الأطلس قد تنتهي في يوليو المقبل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب المغربي قرر الرحيل عن أسود الأطلس عقب كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وتشارك المغرب في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وتلعب في المجموعة الخامسة برفقة كلاً من ساحل العاج وجنوب أفريقيا، وناميبيا.

وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن المدير الفني اتخذ قراره بالرحيل، ولم يعلن عن وجهته القادمة، وإن كانت بعض التكهنات تشير إلى اقترابه من تدريب مارسيليا.

وتولى رينار مهمة تدريب أسود الأطلس في 2016، ونجح معهم في الوصول إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، وتأهل إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب منذ عام 1988.

وأفاد تقرير الصحفية الفرنسية، إلى أن الاتحاد المغربي يفكر في التعاقد مع برونو جينيسيو المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر ان المنتخب المغربي، سيفتتح مبارياته في كأس الأمم القادمة يوم 23 يونيو أمام ناميبيا على ملعب السلام في القاهرة.