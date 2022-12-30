تقارير | رونالدو يُوقع عقود انضمامه للنصر السعودي

الصفقة باتت حديث العالم الكروي

Shahid

يبدو أننا وصلنا إلى النهاية السعيدة المنتظرة من الجمهور النصراوي فيما يخص مفاوضات ناديهم النصر مع النجم كريستيانو رونالدو للانضمام للفريق خلال يناير القادم.

مصادر عديدة أبرزها صحيفة ماركا أكدت توصل اللاعب البرتغالي لاتفاق مع النادي السعودي على الانضمام له مطلع يناير القادم وتوقيعه على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

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ورغم نفي مصادر أخرى تلك الأخبار وعلى رأسها الصحفي بيرس مورجان ورئيس نادي النصر مسلي آل معمر، إلا أن صحيفة الرياضية السعودية أكدت منذ قليل أن التوقيع حدث بالفعل.

الصحيفة أشارت عبر تويتر إلى أن رونالدو وقع على عقد يمتد لموسمين ونصف مع النصر، ومن جانب آخر أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الاتفاق تم بالفعل بين الطرفين والتوقيع سيحدث خلال ساعات.

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مؤخرًا، وبناءً على معلومات وصلته، أن رونالدو سيلعب في الدوري السعودي الموسم القادم.

Shahid