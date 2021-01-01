تقارير .. جلطة سراي يقدم عرضًا لضم مصطفى محمد والزمالك يرفض

هل يقنع مسؤولي جلطة سراي الزمالك في التعاقد مع مصطفى محمد؟

تقدم نادي جلطة سراي التركي بعرض إلى نادي الزمالك، من أجل ضم مصطفى محمد محمد مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول مسؤولو نادي سانت إيتيان الفرنسي، للتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع مصطفى محمد، حيث تعقدت الصفقة بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسي باتهام أشخاصًا داخل القلعة البيضاء بطلب عمولات من أجل إتمام الصفقة.

وأشارت صحيفة "سبور أرينا" التركية، إلى أن عرض جلطة سراي وصل إلى 1.5 مليون دولار، ليحصل على خدمات مهاجم الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

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ووضع جلطة سراي شرطًا بأحقية شراء مصطفى محمد بعد انتهاء الإعارة، بمبلغ 4 ملايين دولار، ولكن مسؤولي الزمالك رفضوا هذا العرض.

نادي الزمالك تمسك بالحصول على مبلغ 6 ملايين دولار من صفقة بيع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رفضًا العرض الذي تقدم به النادي التركي.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة نادي جلطة سراي ستجدد خلال الأسبوع الحالي إذا كانت ستقدم عرضًا جديدًا من أجل ضم مصطفى محمد أم لا.

الزمالك: لا نعترف باعتذار سانت إيتيان .. وشرط لعودة مفاوضات ضم مصطفى محمد

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع سانت إيتيان على بيع مصطفى محمد، ولكن تصريحات رئيس النادي الفرنسي، جعلت الإدارة تتخذ قرارًا بإغلاق ملف المفاوضات من أجل التعاقد معه.