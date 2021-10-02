تقارير.. ثلاثة مرشحين لتدعيم وسط برشلونة الموسم القادم

النادي الكتالوني يحتاج لتدعيم خطوطه، وعليه التحرك خاصةً بعد بداية الموسم السيئة للفريق..

​رغم وجود الثنائي المميز فرينكي دي يونج وبيدري في خط وسط برشلونة إلا أن جوان لابورتا رئيس للفريق الكتالوني يبحث عن لاعب وسط لضمه الصيف المقبل.

وقد أشار تقرير من fichajes أن هناك ثلاثة أسماء مرشحين للتعاقد معهم في ظل محاولة النادي لتعويض الأخطاء التي قام بارتكابها في السنوات الأخيرة.

المرشح الأول هو أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان، لعب سابقًا لنادي أتلتيك بيلباو، وعمره 32 عامًا لذلك لن يكون حل طويل الأمد إلا أن أداءه المميز لفت انتباه لابورتا.

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الخيار الثاني هو الهولندي ريان جرافينبيرش لاعب نادي آياكس، والذي ينتهى عقده مع النادي الصيف المقبل، وقد ظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بأداء رائع على مدار موسمين متواصلين.

وأخيرًا لاعب وسط فياريال مانو تريجيروس، الذي يقدم أداءً مميزًا ويتطور مستواه موسم تلو الأخر، وليست هذه المرة الأولى التي يفكر برشلونة في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

لا يزال هناك الكثير من الوقت على سوق الانتقالات الصيفية، قد يتغير الكثير من الأشياء، لكن من المهم أن يستعد النادي الكتالوني ليقوم بالتعاقدات الصحيحة لتساعد الفريق على النهوض وبالتأكيد التخطيط المبكر سيساعد على ذلك.

جدير بالذكر أنّ برشلونة بحاجة لجلب صفقات دون تكلفة مالية كبيرة بسبب أزمة الفريق الاقتصادية وسقف الرواتب المنخفض.