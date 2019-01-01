تقارير – تكهنات حول استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي في الفترة القادمة

تغييرات قد تحدث داخل الاتحاد في الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت بعض التقارير الصحفية السعودية، إلى أن هناك احتمالية حدوث بعض التغيرات في اتحاد الكرة قد تصل إلى استقالة مجلس الإدارة بالكامل.

وفي حال استقالة مجلس إدارة، فإنه من المتوقع تشكيل لجنة انتقالية لتسيير الأعمال، لحين الانتهاء من الجمعية العمومية الاستثنائية، وإعلان قواعد الانتخابات القادمة.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الأمور داخل الاتحاد السعودي لا تسير بشكل طبيعي، حيث طلب لؤي السبيعي تقديم استقالته أكثر من مرة، كما أن قصي الفواز رئيس الاتحاد في إجازة بالوقت الحالي.

2⃣ رومولو أوتيرو لاعب الوحدة بـ53 مراوغة ناجحة 📊 pic.twitter.com/Q2cFMcPLIt — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 18, 2019

واجتمع عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة بمجلس إدارة الاتحاد منذ أسابيع، وانتهى الاجتماع بوضع تصور للفترة القادمة، بعد المشاكل التي حدثت بين الاتحاد وبعض الأندية.

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وألمحت التقارير إلى أن هناك العديد من الخيارات لوضع خارطة الطريق في الفترة القادمة، منها تعيين لجنة انتقالية في حال استقالة مجلس الإدارة، أو الإبقاء على المجلس لحين نهاية الموسم مع منح الأمين العام للاتحاد صلاحيات أكبر وتحديد موعد الانتخابات الجديد والذي يكون قبل بداية الموسم القادم.