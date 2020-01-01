تقارير: تأجيل لقاء الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال

الاتحاد الإفريقي يقرر تأجيل مواجهتي الزمالك أمام الرجاء، ونهائي دوري الأبطال.

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان مقررًا أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء مساء يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن تم تأجيل المباراة لمدة أسبوع، في ظل إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لموقع "في الجول" المصري، على أن السلطات المصرية طالبت بتأجيل موعد المباراة النهائية، بسبب الانتخابات البرلمانية في البلاد، حيث المقترح هو إقامة النهائي بعد التوقف الدولي يوم 20 نوفمبر".

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وتابع المصدر: "لجنة المسابقات تميل إلى إقامة النهائي قبل التوقف الدولي، بحد أقصى يوم 9 نوفمبر، حتى لا يتسبب التأجيل بعد ذلك في أزمة تنظيمية في المباراة".

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن مباراة الزمالك والرجاء ستقام يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بدلًا من يوم الأحد 1 من نفس الشهر.

وأضافت الصحيفة أن المباراة النهائية، التي وصل لها الأهلي المصري، ستقام يوم 27 نوفمبر، بدلًا من 6 من نفس الشهر، على ملعب الجيش ببرج العرب بمحافظة الأسكندرية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه المغربي أشرف بنشرقي، ليضع قدمًا في نهائي البطولة القارية.

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بينما نجح النادي الأهلي في العبور إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.