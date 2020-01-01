تقارير - برشلونة واثق من قدرته على إعادة بيب جوارديولا

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن برشلونة يثق في قدرته على إعادة مدربه السابق بيب جوارديولا لصفوفه.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي برشلونة يثق في قدرته على إعادة المدرب السابق له بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس"، والتي أكدت أن موقف مانشستر سيتي الحالي هو ما شجع برشلونة على تلك الخطوة.

ويعاني مانشستر سيتي من الإيقاف على مستوى البطولات الأوروبية لمدة موسمين، بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وتقدم الفريق الإنجليزي بطعن على ذلك القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية، والتي من المنتظر أن تقدم حكمها النهائي خلال الأسابيع القادمة.

وترتبط ثقة برشلونة بالتوقيع مع جوارديولا من جديد بشكل أساسي باستمرار منع مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية.

ومر برشلونة عقب رحيل بيب جوارديولا عن صفوفه بفترات صعبة للغاية، فلم يحقق الفريق دوري أبطال أوروبا سوى مرة وحيدة من وقتها كانت في 2015 عن طريق صديقه المقرب لويس إنريكي.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني في الأسابيع الأخيرة من تعثرات متكررة تحت قيادة كيكي سيتيين المدير الفني الذي جاء في منتصف الموسم ليحل بديلًا لإرنستو فالفيردي، وفقد مؤخرًا صدارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد.