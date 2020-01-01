تقارير: الشباب السعودي يسعى للتعاقد مع كايسيدو مهاجم لاتسيو

هل ينجح الشباب السعودي في إقناع لاتسيو بالتخلي عن المهاجم الإكوادوري؟

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن نادي الشباب السعودي، يسعى للتعاقد مع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو، مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن كايسيدو كان قريبًا من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية في صيف 2019، ولكن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق لاتسيو، رفض رحيل المهاجم الإكوادوري.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير، نيكولو ستشيرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه بعدما حسمت إدارة الشباب التعاقد مع بانيجا لاعب وسط إشبيلية الإسباني، لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين في السنة، هناك أولوية في إنهاء التعاقد مع مهاجم.

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وتابع: "الأولوية الآن هي التوقيع مع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو لاعب لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفهم".

After Ever #Banega (he has signed 3-years contract with a wages of €10M a year), #AlShabab’s priority now is to wrap up signing of a striker. They are interested in Felipe #Caicedo ( ). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 2, 2020

ويعد فيليبي كايسيدو صاحب الـ31 عامًا، واحدًا من أهم عناصر فريق لاتسيو هذا الموسم، حيث يعتمد عليه سيموني إنزاجي بشكل أساسي خلال مباريات الفريق.

وشارك كايسيدو مع لاتسيو هذا الموسم في 32 مباراة بمختلف البطولات، استطاع خلالها أن يسجل 8 أهداف ويصنع 5 أهداف لزملائه بالفريق.