تقارير: السد القطري يزاحم الهلال السعودي على ضم فالكاو

هل ينجح السد القطري في خطف فالكاو من الهلال؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي السد القطري، سيكون منافسًا شرسًا لنادي الهلال السعودي، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، لاعب جلطة سراي التركي.

ويسعى الهلال لتدعيم هجومه بضم المهاجم الكولومبي فالكاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لتكتمل القوة الهجومية في ظل وجود الفرنسي بافيتيمبي جوميس، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وأشارت صحيفة "فوتوسبور" التركية إلى أن السد أبدى استعداداته لدفع مبلغ 12 مليون يورو، كراتب سنوي للاعب الكولومبي صاحب الـ34 عامًا، هذا بخلاف المقابل المادي الذي سيحصل عليه جلطة سراي.

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عرض السد القطري جاء مغرٍ للغاية لنادي جلطة سراي، الذي بدأ بالفعل في دراسته جيدًا، لاتخاذ القرار المناسب خلال الفترة المقبلة.

تمديد موعد استقبال طلبات استضافة كأس آسيا

وكانت تقارير صحفية تركية، قد أكدت على أن الهلال اقترب من التعاقد مع فالكاو، ليكون بديلًا لمهاجمه بافتيمبي جوميس، حال رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ولكن الهلال أعلن منذ أيام، عن تفعيل بند تمديد عقده مع جوميس، ليستمر داخل صفوف الزعيم لمدة أطول.