تقارير: الزمالك مهتم بمدافع حسنية أغادير المغربي

هل ينجح الزمالك في ضم مدافع حسنية أغادير؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية مغربية، على اهتمام نادي الزمالك بالمدافع سفيان بوفتيني، لاعب فريق حسنية أغادير المغربي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بوفتيني يقدم مستويات رائعة مع حسنية أغادير خلال الموسم الحالي، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية التي ترغب في ضمه.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن فريق الرجاء البيضاوي يسعى لضم بوفتيني من حسنية أغادير، وهناك بعض الأندية الأخرى التي ترغب في التعاقد معه.

بوفتيني يمتلك عروضًا من بعض الأندية منهم خليجية، من أجل التعاقد معه، ليدخل الزمالك ضمن تلك الأندية.

انظروا من كان في استقبال بعثة الزمالك.😉



المايسترو @FerjaniSassi تواجد اليوم في وصول بعثة الفريق إلى سوسة.



(📸: @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/Cs9Ziw8wHC — جول مصر (@goaleg) May 3, 2019

الزمالك اهتم بالمدافع المغربي صاحب الـ25 عامًا، بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال مباراة ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ونجح بوفتيني في الحد من خطورة مهاجم منتخب المغرب الأول خالد بوطيب، خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير.

ويتبقى في عقد بوفتيني مع حسنية أغادير موسمين، حيث لن يرحل إلا بموافقة فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.