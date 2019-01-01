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تقارير: الرجاء يتوصل لاتفاق للتجديد مع باتريس كارتيرون

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الفرنسي باتريس كارتيرون
كارتيرون سيستمر مع الرجاء البيضاوي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

آكدت تقارير صحفية مغربية، على أن فريق نادي الرجاء البيضاوي، توصل لاتفاق مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لتمديد عقده.

وأشارت صحيفة "Le360" المغربي، إلى أن نادي الرجاء توصل لاتفاق مع باتريس كارتيرون، للتمديد لمدة عامين مقبلين.

كارتيرون كان قد تولى مهمة تدريب الرجاء، خلال شهر يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي، عقب خروجه من بطولة كأس زايد للاندية العربية الأبطال.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن منتخب الجابون، يرغب في التعاقد مع باتريس كارتيرون، لينجح الرجاء في تجديد التعاقد.

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باتريس كارتيرون كان قد وصل مع فريق النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخسره من فريق الترجي التونسي.

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