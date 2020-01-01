تقارير: الدحيل القطري يفاوض مهاجم ميلان السابق

هل ينضم اللاعب السنغالي لصفوف نادي الدحيل القطري؟

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن نادي الدحيل القطري، دخل في مفاوضات جادة مع نادي رين الفرنسي، من أجل التعاقد مع المهاجم السنغالي مباي نيانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نيانج كان مهاجمًا في صفوف نادي ميلان الإيطالي، قبل انتقاله إلى رين الفرنسي، الذي تألق معه مؤخرًا، ليصبح هدفًا للعديد من الأندية ضمنها الدحيل.

وأشارت صحيفة "فوت ميركاتو" الإيطالية، إلى أن هناك اهتمامًا من جانب أندية مارسيليا وموناكو في فرنسا، من أجل التعاقد مع المهاجم السنغالي نيانج، بالإضافة إلى الدحيل القطري.

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وأكدت الصحيفة على أن نادي الدحيل سيقدم عرضًا لنادي رين يصل إلى 15 مليون يورو، من أجل التعاقد مع نيانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ومن جانبه سيطلب نادي رين مبلغ 20 مليون يورو، من أجل الموافقة على انتقال نيانج إلى صفوف النادي القطري.

وفي حالة نجاح الدحيل في التعاقد مع نيانج، سيكون اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف الفريق، رفقة المغربي مهدي بن عطية، والتونسي يوسف المساكني، والكوري الشمالي هان سونج، والمهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.