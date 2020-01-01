تقارير: الاتحاد يقترب من ضم الجنوب إفريقي ليبو موثيبا

الاتحاد يسعى لدعم هجومه، في ظل عدم قناعة تين كات بالمهاجم الصربي بريجوفيتش.

اقترب نادي الاتحاد السعودي، لتدعيم هجومه، بالتعاقد مع الجنوب إفريقي ليبو موثيبا، مهاجم فريق ستراسبورج الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الاتحاد يسعى للتعاقد مع مهاجم قوي خلال الفترة الحالية، في ظل عدم قناعة المدرب الهولندي هينك تين كات، بالمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وأشارت تقارير صحفية جنوب إفريقية، إلى أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع موثيبا خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بناء على رغبة من الجهاز الفني بقيادة تين كات، الذي يريد ضم مهاجم آخر.

موثيبا شارك في 19 مباراة بجميع المسابقات، رفقة فريق ستراسبورج، استطاع خلالها أن يسجل 3 أهداف.

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ويسعى تين كات لقيادة الاتحاد للخروج من نتائجه السلبية، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة.

واقترب بريجوفيتش من الرحيل عن الاتحاد، حيث تلقى عروضًا من بشكتاش التركي، وفريق باوك أثينا اليوناني، من أجل ضمه، خلال الفترة الحالية.