تقارير: الاتحاد يخطط للاستغناء عن عدد من لاعبيه المحليين

الاتحاد ينتظر تحديد مصير الدوري السعودي.

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، من اتخاذ قرارًا بالاستغناء عن بعض اللاعبين المحليين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف إعادة بناء الفريق من جديد.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد وضعت العديد من السيناريوهات، بشأن استمرار منافسات الموسم الحالي من عدمه، وذلك من أجل ترتيب أمور الفريق مبكرًا.

ويفضل البرازيلي فابيو كاريلي تأجيل أي مناقشات بشأن مستقبل اللاعبين، أو اللاعبين الذي يرغب في استبدالها محلية أو أجنبية، لحين وضوح رؤية استئناف المنافسات.

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الاتحاد يرغب في الاستغناء عن عدد من لاعبيه المحليين خلال فترة الانتقالات الصيفية لعدم الاستفادة الفنية منهم، وفي نفس الوقت يرغب كاريلي في تدعيم صفوفه العميد بلاعبين في مراكز معينة، تكون قادرة على صناعة الفارق، ولكن مصير الموسم سيتحكم في موقفه.

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يأتي ذلك بعد قرار وزارة الرياضة السعودية بتعليق النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

ويتدرب جميع لاعبي الأندية في منازلهم خلال الفترة الحالية، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.