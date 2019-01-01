تقارير - استاد القاهرة يقترب من استضافة السوبر المصري بحضور جماهيري

مباراة السوبر المصري ستقام بين الأهلي والزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ينوي مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بحضور جماهيري خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، قد حددت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 18 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة ينوي إقامة اللقاء بحضور جماهير في استاد القاهرة.

مباراة السوبر المصري التي ستقام الشهر المقبل هي خاصة بموسم 2017 – 2018 بعد عدم إقامتها في يناير الماضي ورفض اتحاد الكرة إلغائها تمامًا.

وأشارت التقارير أن إقامة السوبر المصري خارجيًا مازالت فكرة قائمة في حالة وجود عرض مميز من إحدى الدول لاستضافة اللقاء.

ومن المفترض أن تقام المباراة في القاهرة بحضور جماهيري بعد الإعلان مؤخرًا أن هناك نية لاستخدام "تذكرتي" من أجل تنظيم دخول المشجعين.