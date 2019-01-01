تقارير: اتهامات بالدوري التونسي بفضيحة تلاعب بالنتائج

تقارير تشير بأن هناك فضيحة تلاعب بالنتائج بالدوري التونسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك تلاعب بالنتائج في الدوري التونسي للمحترفين، وتم الكشف عنها عن طريق لعبة الرهان الرياضي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد نشرت تقريرًا حول التلاعب بالنتائج بالدوري التونسي، دون الكشف عن تفاصيل.

وتحدثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن موضوع تلاعب الأندية التونسية بنتائج المباريات.

مباراة بعنوان 👇



انتهى الدرس يا سادة يا كرام 🙌 pic.twitter.com/FlOAYRHZb4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

ووجهت الشرطة وشرطة الألعاب الفرنسية التهمة لأطراف داخل الدوري التونسي بالفساد الرياضي.

وتم الكشف عن شخص قام بالمراهنة على مباراة اتحاد بن قردان ونجم المتلوي ضمن منافسات الدوري التونسي، بمبلغ 32 ألف يورو، والتي انتهت لصالح اتحاد بن قردان بهدف دون رد.

الشكوك جاءت خاصة بعد فوز أحد المتراهنين بمبلغ 47 ألف دينار، و10 آلاف دينار، بعدما توقع فوز الملعب الصفاقسي على مستقبل القصرين بثلاثة أهداف لهدفين، بدوري الدرجة الثانية التونسي.