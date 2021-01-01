تقارير: اتحاد الكرة السعودي يدرس تقليص عدد المحترفين بالدوري

الأندية السعودية عانت من الأموال الطائلة التي تدفعها للأجانب

يدرس اتحاد الكرة السعودي، برئاسة ياسر المسحل، تقليص عدد اللاعبين المحترفين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بداية من الموسم القادم.

وتنص قواعد اتحاد الكرة السعودي، على منح كل فريق حق تسجيل 7 لاعبين محترفين لكل فريق، خلال كل موسم، ليدرس الاتحاد اتخاذ قرارًا بتقليصهم.

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وأشار برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع عبر قناة "رياضة 24" الفضائية، إلى أن اتحاد الكرة السعودي يدرس تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 7 إلى 6 لاعبين بداية من الموسم القادم.

الأندية السعودية تضررت خلال المواسم الماضية، من الأموال الضخمة التي تدفعها للاعبين المحترفين، بسبب أزمة كورونا، التي تسببت في خسائر مالية.

وكان اتحاد الكرة يتيح للأندية المشاركة بدوري المحترفين، بتسجيل 4 لاعبين أجانب في كل فريق، قبل إصدار قرار خلال صيف موسم 2017-2018، بزيادتهم إلى 6 لاعبين، ثم تم رفعه من جديد إلى 7 في فترة الانتقالات الشتوية.

جاء ذلك كرد فعل من جانب اتحاد الكرة، بعد فشل 5 أندية في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح لهم بتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.