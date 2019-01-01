تقارير .. إريكسن يرفض مانشستر يونايتد من جديد ويرغب في ريال مدريد

اللاعب يحق له في يناير التوقيع مع أي فريق بدون مقابل

أشارت تقارير صحفية، إلى أن كريستيان إريكسن لاعب توتنهام رفض الانضمام لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد اللاعب الدنماركي مع توتنهام، بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بالمجان خلال يناير القادم.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن صاحب الـ 27 عاماً، رفض عرضاً من مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية، مشدداً على رغبته في إكمال الموسم مع سبيرز.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية فإن إدارة مانشستر يونايتد، ستقدم 20 مليون إسترليني لإدارة توتنهام للتخلي عن اللاعب.

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن سبب إريكسن لعرض الشياطين الحمر، هو رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم، خاصة بعد طلب زيدان مدرب الفريق الملكي التعاقد مع اللاعب في أكثر من مرة.

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ريال مدريد حاول في أكثر من مرة التعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة توتنهام رفضت وكان آخر تلك المحاولات في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن إريكسن هذا الموسم شارك في 19 مباراة مع توتنهام بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.