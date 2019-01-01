تقارير – إدارة النصر تقرر تقديم شكوى لاتحاد الكرة بسبب ما حدث في مباراة الهلال

النصر خطف صدارة الدوري من الهلال بالأمس في ديربي الرياض

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى رغبة إدارة نادي النصر في رفع شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الدوري، بسبب ما حدث في مباراة الفريق امام الهلال في الديربي.

وحقق النصر فوزاً هاماً، بالأمس بثلاثة أهداف لهدفين، على حساب الهلال في الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين، ليرتقي به إلى صدارة الدوري.

ووفقاً لصحيفة الرياضية، فإن إدارة النصر تنوي رفع شكوى رسمية إلى اتحاد القدم ورابطة الدوري السعودي لمحاسبة المتسبب في إزالة بعض السماعات الخاصة بجماهير فريقها من بعض أجزاء ملعب الملك فهد امام الهلال.

وخطف النصر الفوز في ديربي الرياض، في الدقيقة الأخيرة عن طريق قائدة اوفيني، بكرة رأسية قاتلة سكنت شباك الحبسي.

🗨️- عبد الرزاق حمد الله: نحن نفوز على أي فريق، مهما كان اسم المنافس، نحن #النصر هدفنا دائمًا واحد. pic.twitter.com/S0NHFsvXeD — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 30, 2019

الجدير بالذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.