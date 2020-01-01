تقارير: أندية تركية ترغب في ضم عمرو وردة

وردة على مقربة من تجربة جديدة.

أكدت تقارير صحفية يونانية، على أن هناك اهتمامًا من بعض الأندية بالدوري التركي، من أجل التعاقد مع عمرو وردة، صانع ألعاب باوك ولاريسا السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نادي لاريسا اليوناني أصدر قرارًا منذ يومين، بطرد عمرو وردة، بناء على قرار من رئيس النادي، لأسباب تأديبية خطيرة.

وأشارت صحيفة "ميترو سبورت" اليونانية، إلى أن ناديي سيفا سبور ومالاطيا سبور التركيين، يقومان بجمع المعلومات عن عمور وردة، ويتابعانه بشكل كبير، تمهيدًا لضمه.

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ومن المقرر أن يتم حسم مستقبل عمرو وردة خلال الفترة القادمة، حيث أصبح بدون أي فريق خلال الفترة الحالية.

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عمرو وردة كان خرج بتصريحات، يؤكد على أن سبب رحيل عمرو وردة من صفوفه، هو مشاكل بين رئيسي لاريسا وباوك، نافيًا أي أمور غير أخلاقية صدرت منه.

وردة أشار إلى أنه تلقى عروضًا من أولمبياكوس وإيطاليا وإسبانيا، وأنه يريد خوض تجربة جديدة خارج الدوري اليوناني.