تفوق على ما فعله في ربع قرن .. فلورنتينو بيريز يتخطى رقم سانتياجو برنابيو التاريخي

بيريز يضع نفسه في مقدمة أكثر رؤساء ريال مدريد نجاحًا

واصل فلورنتينو بيريز كتابة التاريخ مع ناديه ريال مدريد الإسباني، بعدما نجح في التتويج ببطولة الدوري الإسباني، ليتخطى الرقم التاريخي في عدد البطولات الذي حققه الرئيس الأسبق سانتياجو برنابيو.

وتوج ريال مدريد بشكل رسمي ببطولة الدوري الإسباني أمس السبت، بعدما فاز على قادش ثم خسر برشلونة على يد جيرونا 4-2.

لقب الدوري الإسباني جعل بيريز هو الرئيس الأكثر نجاحًا في تاريخ ريال مدريد، بعد أن وصلت عدد ألقابه إلى 34 لقبًا، متفوقًا على سانتياجو برنابيو صاحب الـ33 لقبًا.

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وفاز ريال مدريد مع بيريز بـ34 لقبًا منذ أن ترأس النادي عام 2000 وحتى الآن، مع استراحته خلال الفترة من 2006 حتى 2009، حيث حصل على كأس السوبر الإسباني 6 مرات، وكأس إنتركونتيننتال مرة وادة، و5 كأس العالم للأندية، و5 للسوبر الأوروبي و3 لكأس الملك، و6 دوري أبطال أوروبا، 7 للدوري الإسباني.

بينما حقق سانتياجو بيرنابيو دوري الأبطال 6 مرات وكأس الإنتر كونتيننتال مرة واحدة، والدوري الإسباني 16 مرة، بالإضافة إلى كأس الملك 6 مرات و2 كأس لاتينا، وكأس العالم المصغرة للأندية مرتين أيضًا.

وكان بيريز قد قال في كلمة له من قبل أمام أعضاء الجمعية العمومية الأخيرة: "كان برنابيو رائدًا وصاحب رؤية أدرك أن بناء أفضل ملعب في العالم وتجميع أفضل اللاعبين، كانا الصيغة المثالية لتشكيل الأيقونة العالمية التي أصبح اسمها ريال مدريد اليوم".