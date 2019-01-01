تفوق كاسح للهلال على العين من حيث القيمة التسويقية

يتفوق نادي الهلال على نظيره العين بفارق كبير جداً من حيث القيمة التسويقية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره نادي الهلال السعودي، مساء اليوم، على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الفريق الهلالي يقع في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية، العين الإماراتي واستقلال الإيراني، والدحيل القطري.

ويتفوق نادي الهلال على نظيره العين بفارق كبير جداً من حيث القيمة التسويقية، وذلك نظراً لامتلاكه لاعبين من طراز عالمي.

بشكل عام تصل القيمة السوقية للاعبي العين والهلال قبل مباراة اليوم إلى ما يقرب من 60 ميون جنيه إسترليني.

🏆 دور المجموعات - دوري أبطال آسيا

الأهلي 🆚 السد

⌛️ 20:15 بتوقيت مكة المكرمة

📍جدّة

🏟️ الجوهرة

📺 beIN Sports 3HD



خط هجوم يمتلك السومة أمام خط هجوم يمتلك بغداد بو نجاح.. السماء ستمطر أهدافًا على الجوهرة! 🔥#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/koo1VWJql0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

وتتفوق قيمة الهلال السوقية على العين بشكل كبير جداً، حيث تبلغ قيمة لاعبي الهلال 46.5 مليون يورو، بينما تصل قيمة لاعبي العين 13.25 مليون إسترليني.

ويتربع اللاعب الإيطالي سبيستيان جيوفينكو محترف نادي الهلال على رأس هذه قائمة الأغلى تسويقيًا بين لاعبي الفريقين بقيمة تصل إلى 5.4 مليون.

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أما من ناحية لاعبي نادي العين فيأتي اللاعب الدولي السويدي ماركوس بيرج في صدارة اللاعبين بقيمة تصل إلى 4.05 مليون .

ولا يُمكن إغفال امتلاك نادي الهلال في قائمته 8 لاعبين أجانب في القائمة المحلية، بينما يتواجد في القائمة الآسيوية 4 محترفين بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي.