بعد تفضيل مبابي عليه.. هكذا رد كريم بنزيما على كريستيانو رونالدو!

استفزاز للدون أم رد عشوائي؟

رد الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد على تصريحات كريستيانو رونالدو مؤخرًا والتي فضل فيها كيليان مبابي على زميله السابق في ريال مدريد.

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وكان رونالدو قد أجاب على أسئلة ريو فيرديناند عبر قناة الأول على "يوتيوب" وحين فاضل بين مبابي وبنزيما، اختار لاعب ريال مدريد الحالي!.

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إجابة كريم بنزيما كانت واضحة، ودون الكثير من العبارات، حيث نشر "قصة" على تطبيق "إنستجرام" تظهر صورة يتمنى رونالدو أن يلتقطها مجددا.

تلك الصورة هي الخاصة بالكرة الذهبية وهي موجودة في منزل بنزيما، لقد حصل عليها في 2022، أي بعد 5 أعوام من آخر مرة حصل فيها رونالدو على الجائزة عام 2017.

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وكان بنزيما في ذلك التوقيت قد قاد ريال مدريد لموسم استثنائي حصل فيه على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا واستحق بكل جدارة جائزة الكرة الذهبية.