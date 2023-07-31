تفاعل معها أساطير الملكي .. صور كيليان مبابي تعطي مؤشرًا جديدًا لاقترابه من ريال مدريد!

مبابي يعطي مؤشرًا قويًا على اقترابه من ريال مدريد..

بين الحين والآخر، يوجه كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسائل مبطنة تشير إلى اقتراب انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقرر مبابي إثارة الشكوك مرة أخرى حول مستقبله، عبر نشر صورة غامضة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مستخدمًا بعض بطاقات اللعب.

مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، وأعلن بالفعل أنه لا ينوي التجديد، شارك مع متابعيه صورة من ثلاث بطاقات تحمل الرقم 9.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن الرقم 999 الذي شاركه مبابي، وحسب أحد رواد الصحة العقلية وتعليم الرفاهية، هو رقم ملائكي قوي للغاية، يمثل نهاية دورة وبداية دورة جديدة.

المصدر نفسه أشار إلى أن الرقم 999 يرتبط غالبًا بتغييرات كبيرة في الحياة، مثل نهاية وظيفة أو علاقة، ويمثل وقتًا للتجديد والتحول.

ومع حقيقة أن رقم 9 في ريال مدريد يعد من الأرقام القليلة المتاحة في الفريق الأول للنادي الملكي، فقد ربط المتابعون أن مبابي يوجه رسالة قوية على ارتدائه للرقم إذا ما تم انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.

الصورة التي شاركها مبابي مع متابعيه، الذين يتجاوز عددهم 106 ملايين، قد جذبت بالفعل أكثر من 4.5 ملايين إعجاب، من بينهم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الحالي، والبرازيلي مارسيلو والإسباني سيرخيو راموس أسطورتي النادي الملكي.