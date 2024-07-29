غالبية الأسهم مقابل مبلغ زهيد.. الكشف عن تفاصيل شراء مبابي لنادي كان

مبابي اشترى نسبة كبيرة من نادي كان الفرنسي...

كشفت تقارير صحفية عن استحواذ كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، المنضم حديثًا إلى صفوف الميرينجي، في صفقة انتقال من باريس سان جيرمان، على غالبية أسهم نادي كان الفرنسي.

وأشارت صحيفة " لوباريزيان" الفرنسية، أن مبابي، قد استحوذ على أغلبية أسهم فريق الدرجة الثانية الفرنسي، مقابل 20 مليون يورو، ليصبح واحد من أصغر مالكي الأندية في كرة القدم الأوروبية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مبابي، كان قريبًا بالفعل من الانضمام إلى النادي الفرنسي، في عام 2012 ولكنه في النهاية قرر الانضمام إلى أكاديمية موناكو.

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وأفاد التقرير إلى أن مبابي، ينوي الحفاظ على هوية النادي، والمضي قدمًا خطوة بخطوة نحو المستقبل، إذ وضع خطة للنهوض بالفريق ولكن "باعتدال" كما وصفت الصحيفة الفرنسية.

جدير بالذكر أن مبابي صاحب الـ 25 عامًا، قرر الاستعانة بخدمات زياد حمود، المدير السابق في مجموعة بي إن سبورتس، والرئيس التنفيذي الحالي للشركة المالكة لحقوق صور النجم الفرنسي، ليصبح هو رئيسًا لنادي كان، خلال الفترة القادمة.