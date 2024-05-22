تفاصيل حل الاتحاد لأزمته .. "مفاجأة في صفقة سعد الموسى وشراء أحمد الغامدي على 3 أعوام"

صفقة ثنائية أسالت الكثير من الحبر..

SHAHID

الأيام الماضية شهدت تحذيرات من مسؤولي نادي الاتفاق السعودي، لعملاق جدة الاتحاد ومجلس إدارته؛ بشأن مصير صفقة الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي.

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الاتحاد تعاقد مع الموسى والغامدي من الاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، مع بند يسمح بشرائهما نهائيًا، قبل يوم 31 مايو الجاري.

لذلك.. حذر فارس الدهناء، مسؤولي العميد الاتحادي، بالنظر في العروض الأخرى المقدمة للتعاقد مع الثنائي؛ إذا لم يتم تفعيل بند الشراء، قبل نهاية شهر مايو، مع رفض فكرة تخفيض المبلغ.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، تفعيل نادي الاتحاد، بند شراء الغامدي، بشكل نهائي؛ ليحل أزمته المشتعلة مع الاتفاق، أخيرًا.

الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد، سيدفع قيمة شراء اللاعب، البالغة 33 مليون ريال سعودي، على ثلاث دفعات في 3 سنوات مختلفة؛ على النحو التالي: "11 مليونًا في أغسطس 2024، و11 مليونًا في يونيو 2025، و11 مليونًا في يونيو 2026".

وعلى جانب آخر.. أكدت الصحيفة على أن الاتحاد، لم يفعل بند شراء سعد الموسى - حتى الآن -، والبالغ 28 مليون ريال سعودي؛ حيث ترى أنه مبلغ مرتفع، وتنتظر اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القادمة؛ وسط اهتمام كبير من أحد أندية العاصمة، للتعاقد معه.

SHAHID