إعلان السعر النهائي للصفقة

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شهدت مفاوضات الهلال السعودي مع إدارة نادي لوس أنجلوس الأمريكي، بشأن التعاقد مع الجناح الجابوني دينيس بوانجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تطورات جديدة.

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وكشفت صحيفة "ذي آثليتك" البريطانية، أن لوس أنجلوس لا يمانع رحيل بوانجا إلى الدوري السعودي، لكنه لن يتنازل عنه بأقل من 15 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم الجابوني عليه منافسة شرسة من جانب أحد أندية الدوري الفرنسي (الأقرب هو مارسيليا)، وأن النادي الأمريكي سيناقش العرض الأفضل لمصلحته من أجل حسم مصير اللاعب.

وأوضحت "آثليتك"، أن موقف بوانجا غير واضح حتى الآن، إذ أنه يريد عقدًا جديدًا من إدارة ناديه الحالي، وإذا لم يجد ذلك سيكون منفتحًا على قبول العرض السعودي أو التفكير في العودة إلى الدوري الفرنسي من جديد.

جدير بالذكر أن دينيس بوانجا صاحب الـ29 عامًا، مثّل العديد من الأندية الفرنسية؛ أبرزها سانت إيتيان، نيم، لوريان وستراسبورج.

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وكان بوانجا الذي انضم إلى لوس أنجلوس في صيف 2022، قد أنهى الموسم الماضي هدافًا للدوري الأمريكي برصيد 20 هدفًا، فيما سجل 41 هدفًا وصنع 15 آخرين خلال 58 مباراة لعبها بمختلف البطولات.

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