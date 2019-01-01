تفاريس يسجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ الدوري السعودي

لاعب الأهلي يدخل تاريخ الدوري السعودي للمحترفين من أوسع أبوابه

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق دجانيني تفاريس، لاعب النادي الأهلي رقماً تاريخياً في الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة فريقه أمام أحد في الجولة الـ 16 من المسابقة.

وقاد اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، فريقه إلى فوزاً عريضاً على حساب أحد بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلها اللاعب وحده.

وبعد أهدافه الخمسة اليوم، أصبح تفاريس اول لاعب يسجل أكثر من أربعة أهداف في مباراة واحدة، في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

القاطرة دجانيني

أول لاعب في تاريخ #الدوري_السعودي_للمحترفين يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة 💪🏻💚 pic.twitter.com/m0pstUU2o3 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 11, 2019

وانضم تفاريس إلى صفوف الراقي، مطلع الموسم الحالي قادماً من صفوف سانتوس المكسيكي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 27، وبفارق خمس نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.