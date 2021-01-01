تغيير تاريخي في قاعدة التسلل يدخل القانون في 2023

تقارير صحفية تكشف عن تطوير قاعدة التسلل بشكل تاريخي في 2023 من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تغييرات جذرية في قانون التسلل من المفترض أن تظهر للنور في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن القانون الجديد سيمنح المهاجم المزيد من الفرص للتسجيل.

وسيتم احتساب التسلل فقط حال كان المهاجم متقدمًا بكامل جسده على آخر مدافع لحظة لعب الكرة من قبل زميله.

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في الوقت الحالي يتم احتساب التسلل حال كان أي جزء من جسد المهاجم متقدمًا على الخط الأخير لآخر مدافع في الملعب لحظة لعب الكرة.

ويتسبب القانون الحالي في الكثير من الجدل، بالأخص منذ اعتماد استخدام تقنية الفيديو في لقاءات كرة القدم حول العالم.

القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في عام 2023 وسيتم العمل به بشكل تجريبي بمجرد اعتماد المجلس له في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن حالات التسلل في الوقت الحالي تأخذ الوقت الأطول من بين كافة الحالات التحكيمية في عملية مراجعة تقنية الفيديو.