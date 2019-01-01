تغييرات في تشكيل الاتحاد لمواجهة الوصل في كأس محمد السادس

الاتحاد سيلعب ضد الوصل في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس، بعدما كان قد فاز ذهابًا في الإمارات 2-1

يستعد الاتحاد لمواجهة الوصل في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية البطلة في جدة مساء غدٍ الإثنين، ويُرجح أن يقوم مدربه محمد العبدلي بإجراء عدة تغييرات على تشكيله الأساسي.

والاتحاد حقق انتصارًا ملفتًا في الإمارات ذهابًا بنتيجة 2-1، لكن نتائجه في الدوري السعودي بقيت دون المطلوب، إذ خسر ديربي جدة أمام الأهلي يوم الخميس الماضي.

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ويأمل النادي في تخطي الفريق الإماراتي والوصول لدور الـ8 من البطولة العربية لمصالحة جماهيره الغاضبة ومحاولة بث شيء من الروح الإيجابية داخل الفريق.

المصادر المتابعة لتدريبات الفريق بقيادة محمد العبدلي أكدت أن التشكيل الأساسي سيشهد عدة تغييرات أبرزها تواجد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، وغياب صانع الألعاب إيميليانو فيشيو بعد اعتراضه غير اللائق على تغييره أمام الأهلي في مباراة الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ولن يتواجد كذلك لاعب الوسط كارلوس فيلانويفا الذي يُوجه له الجمهور الكثير من الانتقاد لتراجع مستواه ويُطالب بالتخلي عنه في سوق الانتقالات الشتوية القادم.