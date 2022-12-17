تغييرات جديدة في الانتقالات تصب في صالح قطبي مانشستر

قوانين الفيفا الجديدة بجانب مانشستر سيتي ويونايتد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تغيير في قاعدة الانتقالات التي ستعود بالفائدة على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

من المقرر إعلان "فيفا" عن قاعدة جديدة ستمكن الأندية من دفع رسوم أقل للوكلاء أثناء انتقال اللاعبين، والتي ستكون في صالح الكبار أمثال مان سيتي ويونايتد.

وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي بقطر:" الوكلاء يحصلون فقط على نسبة 10% من الصفقات التي يتم بيعها للأندية في سوق الانتقالات".

وأضاف:" تشمل التغييرات الجديدة في القواعد قيودًا على من يتصرفون في بيع الصفقات نيابة عن الأندية، وأيضًا تقييد المكافآت لأفراد الأسرة، الذين ليسوا وسطاء مرخصين من الفيفا".

وكان قد دفع مانشستر سيتي أكبر رسوم وكيل في عام 2021 و2022، بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، ثم تلاه مانشستر يونايتد برسوم تمثل 29 مليون إسترليني، وتشيلسي 28 مليون إسترليني

من المحتمل أن تؤدي تغييرات قواعد الفيفا إلى عدم قدرة أفراد العائلة على كسب عمولة من عمليات الانتقال قبل موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.