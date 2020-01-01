ما هي تغريدة فهد الهريفي التي أثارت الجدل؟ وكيف ردت إدارة الهلال؟

أثار فهد الهريفي الجدل بتغريدة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ربط فيها بين الهلال وعودة الدوري السعودي، فما هي القصة الكاملة لتغريدة الهريفي؟

أحمد رضوان | تويتر

على ما يبدو أن توقف كرة القدم نقل جميع المعارك إلى مواقع التواصل الإجتماعي، فمنذ أيام اشتعلت أزمة بين المستشار تركي آل الشيخ ومحمد سراج الدين أحد أعضاء إدارة النادي الأهلي المصري الذي تدخلت بعد ذلك في الأزمة، وكان السبب الأول لها مشكلة اعتزال حسام عاشور.

أنشطة الساحرة المستديرة متوقفة في الوطن العربي منذ مارس الماضي، ولم يعد أي دوري حتى الآن إلا الدوري السوري تزامنًا مع بداية عودة الدوريات الأوروبية.

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الدوري السعودي متوقف بدوره هو الآخر، وهو ما تحدث عنه فهد الهريفي في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وربط بين سعي الجهات المسؤولة إلى استكمال النشاط والهلال الغريم التقليدي للنصر الذي كان يلعب له الهريفي.

فما هي قصة تغريدة فهد الهريفي؟ وكيف كان كان رد فعل إدارة الهلال ؟ القصة الكاملة ينقلها لك جول..

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ما هي تغريدة الهريفي التي أثارت الجدل؟

نشر فهد الهريفي تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر يوم الجمعة الماضي 5 يونيو 2020 أشعلت الموقع الأزرق وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وامتد تأثيرها على إلى محركات بحث جوجل.

البداية كانت بتغريدة من وزارد الداخلية السعودية، تشير فيها إلى إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوم بدايةً من السبت 6 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441 هجريًا، لكن هذه التغريدة لم تكن إلا شرارة بداية لموجة ضد الهريفي.

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية :

تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ، ابتداء من يوم غد السبت . pic.twitter.com/6wPmV8vhnM — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 5, 2020

كانت تغريدة فهد الهريفي عبارة عن تعليق على الخاصة بوزارة الداخلية، وكان تعليقه مبطنًا بالهجوم على الهلال ، حيث كتب: "مع هذا الكلام وتلك البيانات، لا أستبعد عودة الدوري، تعودنا الهلال فوق كل شيء، حتى لو كانت حياة أو موت".

كيف كان رد فعل إدارة الهلال على تغريدة فهد الهريفي؟

كما سبق الذكر، اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بين مهاجم وممتدح للهريفي بعد التغريدة، لكن الموج الأزرق هو من أحدث موجة قوية من الاحتجاج جعلته في البداية يحذف التغريدة من على حسابه في تويتر.

لم تقف إدارة الهلال مكتوفة الأيدي بعد انفجار غضب جماهيرها، بل تحركت قضائيًا ضد فهد الهريفي نجم النصر السابق، وقدمت بلاغ ضده للنيابة العامة كما أشارت صحيفة الجزيرة السعودية.

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كيف اعتذر فهد الهريفي عن تغريدته؟

بعد تغريدة الهريفي التي أثارت الجدل وتعرض نجم النصر السابق لموجة قوية من الهجوم، وقبل تحرك إدارة الهلال ضده قام بحذب التغريدة من على حسابه، لكن إدارة الموج الأزرق لم تتراجع وأقدمت في البلاغ.

غردت مساء البارح

بتغريدة كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الإحترازية الصادرة من وزارة الداخلية

هي الأهم.

وهناك من فهمها بشكل آخرولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحه



اللهم اكشف الغمّة عن هذه الأمّة، وأدم على هذه البلاد أمنها وأمانها



#فهد_الهريفي — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) June 6, 2020

نشر فهد الهريفي اليوم تغريدة أخرى تراجع فيها عما قاله يوم الجمعة ووضح مقصده، حيث قال: "غردت مساء البارحة بتغريدة كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم، وهناك من فهمها بشكل آخر ولذلك أزلتها في حينها، وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة".

واختتم الهريفي التغريدة بهذا الدعاء: "اللهم اكشف الغمّة عن هذه الأمّة، وأدم على هذه البلاد أمنها وأمانها".

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