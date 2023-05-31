تغافل وخطأ إداري يحرم سيدات الجزائر من المشاركة في أولمبياد باريس 2024

تعرف على القصة كاملة لحرمان الجزائر من المشاركة في تصفيات الأولمبياد

لن يشارك منتخب الجزائر للسيدات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي ستقام في باريس في الفترة بين 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

وأقيمت بالأمس قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد 2024 في القاهرة بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمشاركة 25 منتخبًا.

وغاب منتخب الجزائر للسيدات عن التواجد بسبب عدم تلقي "كاف" موافقة بالمشاركة في التصفيات.

وبحسب التقارير الجزائرية فإن السبب يعود إلى حالة عدم الاستقرار التي عاشها الاتحاد عقب قرار رحيل شرف الدين عمارة من الرئاسة والذي تزامن مع عدم وجود مدرب للمنتخب النسائي.

وسيتأهل أربع منتخبات من القارة الإفريقية إلى أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية أربع أدوار تبدأ يوليو المقبل.

وستلعب التصفيات بنظام مرحلتين حيث سيتم تقسيم الـ25 منتخبًا أولًا إلى 18 فريقًا (غينيا بيساو - بنين - غينيا - غانا - بوركينا فاسو - مالي - كوت ديفوار - سيراليون - ناميبيا - غينيا الاستوائية - أوغندا - رواندا - إثيوبيا - تشاد - الكونغو - تنزانيا - موزمبيق - الكونغو الديمقراطية) يتنافسون منذ الدور الأول، ثماني فقط يتأهل إلى الدور الثاني.

ومع بداية الدور الثاني، سيتلقي الثماني المتأهل من الدور الأول مع السبعة المتبقة (جنوب إفريقيا - الكاميرون - بوتسوانا - المغرب - تونس - نيجيريا - زامبيا) الأعلي تصنيفًا في القارة السمراء.

ما هي مواعيد التصفيات؟

مباريات الدور الأول ستقام في الفترة من 10 إلى 18 يوليو 2023 ثم تبدأ الجولة الثانية من 23 إلى 31 أكتوبر أما الجولة الثالثة من 19 إلى 28 فبراير 2024، بينما تقام الجولة الرابعة والأخيرة في الفترة من 1 إلى 9 أبريل 2024.

وجاء مباريات الدور الأول كالآتي: