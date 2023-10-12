تعويض رحيل بنزيما إلى الاتحاد؟ الكشف عن كواليس مثيرة داخل ريال مدريد

صيف ريال مدريد لم يكن ساخنًا مثلما كان متوقعًا في بداية الأمر بعد رحيل بنزيما..

كانت مفاجأة فترة الانتقالات الصيفية 2023 الكبرى هي أن نادي ريال مدريد الإسباني لم يتعاقد مع مهاجم صاحب اسم كبير لتعويض الفرنسي كريم بنزيما بعد رحيله عن "سانتياجو برنابيو" متوجهًا إلى الاتحاد السعودي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن كواليس مثيرة فيما يخص تحركات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، والطريقة التي فكر بها قادة النادي الملكي.

التقرير كشف أن إدارة ريال مدريد لم تستمع إلى الضجيج الذي أثير بعد رحيل بنزيما، ولم تتغير أفكارها، رغم طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بالحصول على مهاجم جديد، وبالتحديد الإنجليزي هاري كين قبل انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونخ الألماني.

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لكن الحقيقة هي أن النادي لم يفكر في احتمال التعاقد مع كين في أي وقت، ولم يستمر النقاش الداخلي في الإدارة لأكثر من أسبوع حول هذه الصفقة.

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وتواصلت المطالب بعد ذلك بالتحرك من أجل ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، لكن الرسالة التي تمسكت بها الإدارة الملكية هي أن الإنجليزي جود بيلينجهام سيكون كافيًا لتعزيز الفريق رغم أنه لاعب وسط.

وحسب التقرير، فإن القول بأن إدارة ريال مدريد توقعت أنه في هذه المرحلة من الموسم سيكون بيلينجهام هو هداف الدوري الإسباني، سيكون تضييعًا للحقيقة، لكن كانت هناك حالة من الثقة التامة فيما يمكن أن يقدمه الإنجليزي الشاب، والمساعدة التي سيقدمها إلى خوسيلو وبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

بيلينجهام أثبت بالفعل أنه أكثر من كافٍ لتعويض بنزيما، بعدما تمكن من تسجيل 10 أهداف حتى الآن مع ريال مدريد، من بينها 8 أهداف في الدوري الإسباني يتصدر بها جدول ترتيب سباق الهدافين، وجعل الجمهور يتناسى إلى الآن عدم وجود مهاجم حقيقي في ريال مدريد.