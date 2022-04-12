تعهد بدفع غرامة الاتحاد الفرنسي .. مبابي يفسر صمته في كأس العالم!

كيليان مبابي يتحدث للمرة الأولى لوسائل الإعلام في كأس العالم 2022، بعد فوز فرنسا على بولندا في دور الستة عشر من المونديال.

للمرة الأولى من وصوله مع منتخب فرنسا إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، تحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام، موضحًا سبب رفضه للقيام بذلك منذ بداية المونديال.

مبابي قاد منتخب فرنسا للفوز على نظيره البولندي بنتيجة 3-1 في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت مساء الأحد، ليواصل "الديوك" حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بنجاح حتى الآن.

وبعدما قام مبابي بالتمريرة الحاسمة في هدف أوليفييه جيرو في مرمى بولندا، تكفل بتسجيل الهدفين الثاني والثالث، ليتصدر نجم باريس سان جيرمان ترتيب هدافي كأس العالم برصيد خمسة أهداف.

مبابي، وبعد اختياره رجل المباراة في مباراة بولندا قال لوسائل الإعلام: "أعلم أنه كان هناك الكثير من التساؤلات حول سبب عدم حديثي، ليس هناك أي شيء شخصي ضد الصحفيين، ولا شيء ضد الناس".

وأضاف: "الأمر هو مجرد أن لدي دائمًا هذه الحاجة إلى التركيز على مستواي، وعندما أريد التركيز على شيء ما، فإنني أحب القيام بذلك بنسبة 100%، وعدم فقدان الطاقة لعمل شيء آخر، لهذا السبب لم أرغب في تقديم نفسي أمام الصحافة".

صمت مبابي خلال الفترة الماضية سيؤدي إلى عقوبة ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لعدم الامتثال للوائح المنظمة لكأس العالم.

وقال مبابي عن ذلك: "علمت مؤخرًا أن الاتحاد سيحصل على غرامة بسببي، أتعهد بدفعها شخصيًا، لا يجب أن يدفع الاتحاد بسبب قراري الشخصي".

فيما اختتم مبابي تصريحاته بالحديث عن حلم التتويج مرة أخرى بالمونديال قائلًا: "بالطبع كأس العالم هوس، إنها البطولة الحلم، ولدي الفرصة للعبها، لقد بنيت موسمي على هذه البطولة جسديًا وذهنيًا، أردت أن أصل جاهزًا وفي الوقت الحالي تسير الأمور على ما يرام، لكننا نظل بعيدين عن الهدف الذي حددناه وهو الفوز باللقب".