تعليمات من لجنة الحكام لـ"بيتريسكو" قبل لقاء الزمالك وبيراميدز

الزمالك يسعى للحفاظ على لقب الكأس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعطت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، بعض التعليمات للحكم الروماني بيتريسكو الذي سيدير لقاء الزمالك وبيراميدز.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية بطاقم حكام روماني.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن لجنة الحكام أخطرت حكم اللقاء بإدارة المباراة باللوائح القديمة التي كانت تسير الموسم الماضي.

وأشارت اللجنة للحكام بعدم تطبيق التعديلات الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على مباراة الزمالك وبيراميدز، لأنها النسخة القديمة من كأس مصر.

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ويحضر اللقاء ما يقرب من 20 ألف مشجع بعد الموافقات الأمنية التي حصلت عليها اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرًا.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقب كأس مصر، للعام الثاني على التوالي، حيث كان الأبيض قد حقق اللقب الموسم الماضي على حساب سموحة.