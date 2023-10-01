تعليق مفاجئ من نجم جيرونا بعد تدخل ناتشو الكارثي ضده!

نجم جيرونا خرج بتصريحات مفاجئة بعد تدخل ناتشو، قائد ريال مدريد، الكارثي على قدمه..

وجه بورتو جناح نادي جيرونا رسالة إلى أنصار فريقه ليطمئنهم على حالته، بعد التدخل العنيف من ناتشو قائد ريال مدريد خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد.

ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز على جيرونا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونتيليفي" في قمة الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

لكن اللقطة الأبرز في المباراة كانت للتدخل الذي قام به ناتشو على بورتو في الدقيقة 90+4، إثر تقدم لاعب جيرونا نحو انفراد بمرمى ريال مدريد، لكن مدافع النادي الملكي تدخل بعنف على قدم لاعب أصحاب الأرض، والتي أدت إلى طرد قائد ريال مدريد ببطاقة حمراء مباشرة.

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وكان العديد من مشجعي نادي جيرونا ينتظرون بقلق أي رسالة متفائلة من بورتو بعد دخول ناتشو فرنانديز العنيف ضده.

ووجه بورتو رسالة عبر حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي إلى مشجعي جيرونا، بعد مغادرة العيادة والتي استمر فيها ساعات قليلة للخضوع للاختبارات ذات الصلة.

وكتب بورتو: "أشكركم جزيل الشكر على كل الحب الذي قدمتموه لي منذ الأمس، سواء في الملعب أو من خلال رسائلكم، أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع إلى مساعدة الفريق. أمامنا موسم جميل للغاية. هيا بنا".

ويبدو أن جناح الفريق الكتالوني خرج من مرحلة الخطر، لكن جيرونا لم يكشف بعد عن التشخيص النهائي لحالته، ومن المتوقع أن يتمكن من العودة إلى بقية زملائه قريبًا.