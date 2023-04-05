تعليق صادم من كارلو أنشيلوتي عن نبوءة مواجهة أوساسونا في نهائي كأس الملك!

كارلو أنشيلوتي علق على حديثه مع جاجوبا أراساتي مدرب أوساسونا بشأن مواجهة الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا..

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على حديثه مع جاجوبا أراساتي مدرب أوساسونا بشأن مواجهة الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23.

ريال مدريد تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز العريض على برشلونة في مباراة إياب نصف النهائي بنتيجة 4-0، بعد الخسارة ذهابًا بهدف نظيف.

فيما حجز أوساسونا مقعده في نهائي البطولة بتخطي عقبة أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أنشيلوتي، وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مساء الأربعاء، علق على حديثه مع مدرب أوساسونا بعد مباراة الفريقين في الدوري الإسباني في فبراير الماضي، عندما قال له: "دعنا نتواجه في نهائي كأس ملك إسبانيا"، ليقوم أراساتي بمعانقة الإيطالي.

وقال أنشيلوتي: "مواجهة أوساسونا في النهائي؟ كنت أمازح مدربهم، لكن الأمر أصبح حقيقة الآن".

وأضاف: "نحن سعداء بلعب النهائي ضد أوساسونا، الأجواء ستكون لطيفة للغاية"، قبل أن يختتم: "كانت التجربة التي مررنا بها في آخر مواجهتين من الكلاسيكو مفيدة للغاية".