"تعلمت الكثير منك، وممتن من أجل هذا" .. رسالة مؤثرة من مبابي لميسي!

كيليان مبابي يهنئ ليونيل ميسي بعيد ميلاده!

بعث النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان برسالة لزميله السابق في الفريق ليونيل ميسي في يوم مولده.

جاء هذا بحسب ما نشر النجم الكبير على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة له رفقة ميسي من نهائي كأس العالم الأخيرة.

وكتب مبابي: "عيد ميلاد سعيد ليونيل ميسي، أتمنى لك أفضل يوم ممكن مع العائلة والأصدقاء في هذا اليوم الكبير".

وأضاف: "شكرًا لك على عامين لعبنا فيهما سويًا في باريس، لقد تعلمت منك الكثير كلاعب وشريك وخصم ورجل، لهذا فقط أنا ممتن، حظًا سعيدًا في مغامرتك الجديدة".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد غادر باريس سان جيرمان بنهاية عقده الجاري، وأعلن عن اختياره لإنتر ميامي كوجهة جديدة له في الموسم المقبل.