تعقيدات جديدة .. تجمد المفاوضات بين راموس وريال مدريد

مستقبل راموس يبتعد عن ريال مدريد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية تجديد عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد قد وصل إلى منطقة متجمدة فيما يخص المفاوضات بين الطرفين على مواصلة مشوار القائد لسنوات مقبلة.

ريال مدريد كان قريبًا من ضم ألابا حيث ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، حيث أن زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي قد اتصل بشكل شخصي بالمدافع النمساوي من أجل إقناعه بأن يكون النادي الإسباني وجهته القادمة

ووضع نادي ريال مدريد الإسباني، المدافع النمساوي دافيد ألابا، كهدف رئيسي له، في حالة رحيل قائد الفريق سيرخيو راموس الصيف القادم، ولكن الأمور سارت بشكل مختلف في الأشهر الأخيرة، ولكن التراجع عن ضم ألابا منح بارقة أمل في أن تكون الأمور قد حسمت بين الطرفين.

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رغم ذلك، لا يوجد اتفاق على تجديد عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد في الوقت الحالي. في البداية، كان الاختلاف الرئيسي بين الطرفين فيما يخص مدة العقد، حيث قدم ريال مدريدعامًا واحدًا فقط بسبب سياسته المتمثلة في تجديد أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

راموس يبلغ من العمر 34 عامًا، وسيصل إلى عامه الخامس والثلاثين في مارس المقبل، ويطلب القائد التجديد لمدة موسمين مع الحفاظ على قيمة رابته الحالي كما هي دون أن تقل بأي نسبة.

أخيرًا، يبدو أن ريال مدريد قد اقتنع أخيرًا بمنحه العقد هذين العامي ، وبالتالي فإن الراتب هو حجر العثرة في الوقت الحالي حيث أن النادي الملكي لا يريد تلبية مطالب راموس المادية.

راموس يدخل في العام الأخير من عقده مع ريال مدريد، وسط أنباء حول الوصول إلى اتفاق بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد لمدة عامين بنفس راتبه الحالي، لذلك سيكون من الصعب التكفل براتب أي لاعب آخر يريد ريال مدريد ضمه في الصيف.

أنهى ريال مدريد مؤخرًا تجديد عقد لوكا مودريتش فعليًا وتبقى فقط الإعلان الرسمي، حيث أن كافة التفاصيل قد تم الاتفاق عليها بالفعل ولكن لم يتم التوقيع من قبل النجم الدولي الكرواتي رسميًا

. يشمل هذا التجديد تخفيض الراتب بنسبة 10%، ويطلب النادي من جميع اللاعبين مواجهة المشاكل الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا من خلال تخفيض رواتبهم.

على عكس فترة الحجر الصحي والتوقف، عندما وافقت غرفة الملابس على تخفيض الرواتب بنسبة 10%على مستوى العالم، الآن لا يبدو الأمر قرارًا جماعيًا كما كان عليه من قبل.

الآن تتفاوض إدارة ريال مدريد على هذا التخفيض لكل لاعب بشكل فردي، نفس التخفيض بنسبة 10% هو ما يريد النادي الملكي أن يقبله راموس، وخفض راتبه من 12 مليون صافي إلى 10.8

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يذكر أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يعاني على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي، حيث أنها أزمة عامة لجميع أندية كرة القدم بسبب فيروس كورونا وما تسبب فيه من أزمات اقتصادية..