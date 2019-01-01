بعد تعطيل القانون - مجلس الفيفا يدرس إلغاء التعديل الأخير

ما هو القانون الذي سبب أزمة في بطولة كأس العالم للسيدات؟

يدرس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB إلغاء القانون الخاص بتسديد ركلات الجزاء نهائيًا بعد تعطيله بصورة مؤقتة في تعديلاته الأخيرة.

مجلس الفيفا أقّر عدد من التعديلات والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو الجاري وتم تطبيقها في كأس العالم للسيدات المقامة بفرنسا وكذلك في كوبا أمريكا وأمم أفريقيا.

القانون ينص على أن يترك حارس المرمى قدمًا واحدة على الأقل على خط المرمى أثناء تسديد ركلة الجزاء، ومن يتحرك للأمام أو الخلف يحصل على بطاقة صفراء ويتم إعادة اللقطة.

وبسبب تكرار الموقف في بطولة كأس العالم للسيدات، فإن الاتحاد قرر تعطيل القانون فيما يتعلق بمنح الحارس بطاقة صفراء وخاصة وأنّ البعض قد يتعرض للطرد ولن يستطيع المدرب إجراء أي تغيير أثناء تسديد الركلات وبالتالي قد تؤثر البطاقة سلبًا.

📂 كرة القدم

لـ📁 أهداف خيالية

لـ📁 نهائي الكونكاكاف

لـ📽️ جيوفاني دوس سانتوس pic.twitter.com/KYc76P1K0M — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

وقرر الاتحاد عدم تفعيل القانون في البطولات المقامة حاليًا ويقترب من الإعلان رسميًا عن إلغائه وترك الحارس يتحرك أثناء التسديد كما كان في الماضي.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن أنّه لن يلتزم بهذا التعديل في الموسم المقبل رغم اعتماده على تقنية الفيديو.