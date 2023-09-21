تعزيز صدارة وفك الارتباط مع فيرمينو .. الدوري الأوروبي بوابة صلاح للمزيد من المجد مع ليفربول!

صلاح سيكون أمام اختبارات سهلة منطقيًا في الموسم الحالي من الدوري الأوروبي وسيحاول خلالها تحقيق المزيد من المجد الشخصي مع ليفربول..

للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، يعود المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للتنافس في بطولة الدوري الأوروبي.

ليفربول لم يتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ليعود "الريدز" بعد غياب طويل إلى الدوري الأوروبي وتحديدًا منذ موسم 2015-2016 حين احتل الفريق الإنجليزي وصافة البطولة خلف إشبيلية الإسباني، قبل عام كامل من وصول صلاح إلى "أنفيلد" قادمًا من روما الإيطالي.

ويخوض ليفربول منافسات الدوري الأوروبي 2023-2024 ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم لاسك لينز النمساوي، وتولوز الفرنسي، وسانت جيلواز البلجيكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تأهل ليفربول إلى دور الستة عشر في صدارة المجموعة يبدو سهلًا بالنظر إلى الفارق الكبير في المستوى بين "الريدز" ومنافسيه فيها، لكن ذلك ليس الأهم هنا.

بالعودة إلى صلاح، فإن "الملك المصري" سيكون أمامه مهمة لقيادة ليفربول لتحقيق لقب يغيب عن خزائن ملعب "أنفيلد" منذ عام 2001، ولم لا تحطيم بعض الأرقام القياسية في طريقه كما اعتاد منذ وصوله إلى "الريدز".

في التقرير التالي من "GOAL.com" نستعرض بعض الأرقام التي يمكن أن يحطمها محمد صلاح في مسيرته بالدوري الأوروبي خلال موسم 2023-2024.

أرقام محمد صلاح في الدوري الأوروبي

خلال مسيرته الأوروبية المثيرة للإعجاب، خاض محمد صلاح منافسات الدوري الأوروبي مع ثلاثة أندية هي بازل السويسري وفيورنتينا وروما الإيطاليين.

صلاح خاض 28 مباراة في الدوري الأوروبي مع هذه الأندية، نصفها مع بازل، مقابل 8 مباريات مع فيورنتينا و6 مباريات رفقة روما.

وفي المجمل، تمكن صلاح من تسجيل 5 أهداف بواقع هدفين رفقة بازل وروما وهدفًا مع الفريق البنفسجي، فيما قدم 7 تمريرات حاسمة، جاءت 5 منها مع بازل وتمريرة حاسمة مع روما وفيورنتينا.

تعزيز للصدارة!

يعد محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي عندما يتعلق الأمر بالبطولات الأوروبية، حيث تمكن "الملك المصري" من تسجيل 42 هدفًا في 67 مباراة خاضها بقميص "الريدز" حتى الآن.

صلاح نجح في تخطي ستيفن جيرارد أسطورة "الريدز" الذي يملك في رصيده 41 هدفًا، لكن نجم الوسط السابق تمكن من تسجيل رصيده في 130 مباراة.

وسيحاول صلاح بالتأكيد تعزيز رقمه القياسي مع ليفربول، واستغلال المجموعة السهلة لتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف.

خطوة إلى الأمام!

من بين الأرقام التي قد يفكر فيها صلاح خلال مسيرته مع ليفربول، ذلك الخاص باللاعب الأكثر مشاركة مع "الريدز" في البطولات الأوروبية.

ويعد جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول أكثر لاعب ظهورًا بقميص "الريدز" على الصعيد القاري برصيد 150 مباراة.

صلاح، الذي يملك في رصيده 67 مباراة قارية مع ليفربول، يسعى بالتأكيد إلى خوض 6 مباريات في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، مما سيرفع رصيده إلى 73 مباراة، مما سيقربه خطوة أخرى من رقم كاراجر.

فك الارتباط مع روبرتو فيرمينو!

يملك محمد صلاح وروبرتو فيرمينو رقمًا تاريخيًا مشتركًا مع ليفربول فيما يخص عدد الأهداف المسجلة في موسم قاري واحد.

وخلال موسم 2017-2018 من دوري أبطال أوروبا، تمكن كل من صلاح وفيرمينو من تسجيل 11 هدفًا لقيادة ليفربول إلى وصافة البطولة خلف ريال مدريد الإسباني.

وبالتأكيد فإن المشاركة في الدوري الأوروبي قد تمنح صلاح فرصة للانفراد بهذا الرقم، لكنه يحتاج إلى الاستمرارية في التسجيل حتى يتمكن من هز شباك المنافسين 12 مرة خلال الموسم الحالي.