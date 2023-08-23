لويس روبياليس أصبح حديث العالم.

لا تتوقف ردود الأفعال حول العالم بعد ما حدث من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تجاه لاعبة المنتخب الإسباني بعد الفوز بكأس العالم للسيدات.

المنتخب الإسباني حقق الفوز أمام منتخب إنجلترا بهدف دون رد، ليقوم روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو بشكل مثير للجدل.

وقال نجمة المنتخب الأمريكي، ميجان رابينو، في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك": "كان هناك صورة تظهر المستوى العميق لكراهية النساء والتمييز الجنسي في الاتحاد الإسباني وهو ما أظهره لويس روبياليس بعد صافرة النهاية، ما هذا العالم المتخلف الذي نعيش فيه؟ في الموقف الذي أنت فيه كان يجب أن تحتفل باللقب، جيني تعرضت لمضايقات جسدية من قبل ذلك الشخص".

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وأضافت: "ما حدث جعلني أفكر في كل ما علينا أن نتحمله، أفكر في الثقل الذي كان على الفريق الإسباني أن يتحمله، بعض اللاعبين الذين وقفوا العام الماضي ضد المدرب ما زالوا خارج الفريق".

واختتمت : "نحن نلعب مباراتين في نفس الوقت، واحدة ضد أنفسنا، ثم أخرى في الملعب للحصول على المساواة والتقدم الذي نستحقه، نريد أن تحصل الفرق على أجور متساوية، وأن تحصل على الموارد التي تستحقها وألا تعاني من كراهية النساء والعنصرية والعنف والتحيز الجنسي".