تعديلات جديدة على قوانين الدوري الإنجليزي الممتاز

سيتم تطبيق هذه التعديلات بداية من الموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أقرت رابطة المحترفين، للدوري الإنجليزي لكرة القدم عدة تعديلات على قوانين الدوري الممتاز، بداية من الموسم القادم.

في السابق كان يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، لحسم المراكز في نهاية المسابقة سواء صراع على اللقب أو مركز مؤهل للدوريات الأوروبية، أو الهروب من الهبوط.

بداية من الموسم المقبل، سيتم اللجوء إلى نتائج المباشرة كحالة أولى لحسم مثل تلك الأمور، حيث سيأخذ المركز الاعلي الفريق الذي جمع أكثر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة، وفرق الأهداف.

وفي حال استمرار تساوي الفريقان، فإن الفريق الذي سجل أكثر عدداً من الأهداف خارج أرضه ستكون له الأفضلية، في المراكز المتقدمة.

وإن لم يتم الفصل بين الفرق، في هذه الحالة، سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة على أرض محايدة، سيتم تحديد توقيتها ومكانها من قبل الرابطة.

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الجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي، لموسم 2019/20، ينطلق يوم الجمعة 9 أغسطس القادم بين ليفربول وصيف النسخة الماضية مع نوريتش سيتي على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.