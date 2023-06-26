تعاون فيورنتينا وجلطة سراي يُكسب ريال مدريد الملايين!

أفادت عدة مصادر مطلعة في إسبانيا وإيطاليا وتركيا بأن فيورنتينا وجلطة سراي في مفاوضات من أجل لاعب ريال مدريد السابق لوكا يوفيتش.
وانضم المهاجم الصربي لصفوف الفيولا مجاناً الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد، ولكن فشل في ترك بصمة قوية بعد أن سجل 13 مرة في 50 مباراة بالموسم المنصرم.
وأكدت "آس" المعلومات المنتشرة في تركيا وإيطاليا عن مفاوضات بين جلطة سراي وفيورنتينا من أجل الصربي مقابل مبلغ يقارب 8-10 مليون يورو.
وكشف التقرير أن رغم بيعه مجاناً قبل عام، ولكن ريال مدريد وضع بنداً يتيح له الحصول على نصف قيمة عملية بيع يوفيتش، ما يقارب من خمسة ملايين يورو إذا تمت الصفقة.
يذكر أن يوفيتش انضم إلى ريال مدريد قادماً من آينتراخت فرانكفورت وقتها مقابل 60 مليون يورو في صيف 2019، ولكن فشل بشكل كبير مع العملاق الإسباني.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصارم والخبير وصانع الفرق .. حلول للغز المدرب في كبار السعودية
- عودة الاتحاد ونهاية إحباط ميسي وجوارديولا .. 2022-23 موسم إنصاف المظلومين!
- رونالدو الجديد.. لماذا يصارع برشلونة لضم الشاب البرازيلي فيتور روكي؟
- بعد فترة مثالية مع تين هاج بأياكس.. يجب على مانشستر يونايتد التحرك سريعًا لضم أونانا
- نهائي دوري الأبطال مرتان! 4 حقائق تُدافع عن أليجري أمام جماهير الهلال